Число социальных предпринимателей в Подмосковье выросло на 25% за год
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Об этом сообщает телеканал «360».
«В этом году статус социального предприятия получила уже 1001 компания Подмосковья — это на 25% больше, чем в прошлом году», — сказала Зиновьева.
По её словам, социальный статус нужно подтверждать ежегодно: в этом году 672 компании подтвердили статус, остальные 329 получили его впервые.
Ранее сообщалось, что в столице завершился пятый конкурс грантов для некоммерческих организаций (НКО) в социальной сфере «Москва — добрый город».