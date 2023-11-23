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Число социальных предпринимателей в Подмосковье выросло на 25% за год

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Заместитель председателя правительства Московской области, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева заявила, что с начала 2023 года статус социального предприятия в регионе впервые получили 329 компаний.
Число социальных предпринимателей в Подмосковье выросло на 25% за год
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«В этом году статус социального предприятия получила уже 1001 компания Подмосковья — это на 25% больше, чем в прошлом году», — сказала Зиновьева.

По её словам, социальный статус нужно подтверждать ежегодно: в этом году 672 компании подтвердили статус, остальные 329 получили его впервые.

Ранее сообщалось, что в столице завершился пятый конкурс грантов для некоммерческих организаций (НКО) в социальной сфере «Москва — добрый город».

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