Число социальных предпринимателей в Подмосковье выросло на 25% за год

Заместитель председателя правительства Московской области, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева заявила, что с начала 2023 года статус социального предприятия в регионе впервые получили 329 компаний.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В этом году статус социального предприятия получила уже 1001 компания Подмосковья — это на 25% больше, чем в прошлом году», — сказала Зиновьева.

По её словам, социальный статус нужно подтверждать ежегодно: в этом году 672 компании подтвердили статус, остальные 329 получили его впервые.

Ранее сообщалось, что в столице завершился пятый конкурс грантов для некоммерческих организаций (НКО) в социальной сфере «Москва — добрый город».