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Автоэксперт Кадаков: по итогам года будет продано около миллиона новых автомобилей

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Полина Полетаева
Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что продажи новых автомобилей в России за период с января по ноябрь выросли на 59% по сравнению с данными прошлого года.
Автоэксперт Кадаков: по итогам года будет продано около миллиона новых автомобилей
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По словам собеседника RT, рост зафиксирован по отношению к предельно низкой базе 2022 года, когда продажи какое-то время «практически были мёртвыми».

«Если мы сравним эти результаты с 2021 годом, тоже не самым рекордным и сложным, но мы поймём, что до 2021 года нам ещё ехать и ехать. В этом году будет продано около 1 млн новых автомобилей, и это, конечно, намного меньше 2021 года, когда было продано почти 1,7 млн», — рассказал Кадаков.

Он отметил, что на данный момент реальный объём продаж намного ниже, чем потенциальный спрос на автомобили.

«Очевидно, что дальнейший рост не будет таким заметным, каким был в течение этого года», — заключил автоэксперт.

Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили, что продажи новых автомобилей в России за период с января по ноябрь выросли на 59% по сравнению с данными прошлого года

Отмечается, что 49,5% проданных автомобилей являются отечественными.

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