В Москве благоустроили Воробьёвскую набережную и Аллею Славы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об окончании работ по благоустройству Воробьёвской набережной и Аллеи Славы.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на блог Собянина.

На набережной почти на три километра увеличили маршрут вдоль заказника «Воробьёвы горы», отремонтировали лестничные спуски, заменили покрытие у велотрассы и беговой дорожки.

Также появился новый парадный вход — Аллея славы звёзд зимних Олимпийских игр. На специальных стелах, расположенных вдоль аллеи, размещена информация о 15 зимних олимпийских видах спорта и знаковых вехах в их истории, великих олимпийцах прошлого и современности.

Ранее сообщалось, что в Даниловском районе Москвы благоустроили участок набережной.