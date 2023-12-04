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В Москве благоустроили Воробьёвскую набережную и Аллею Славы

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об окончании работ по благоустройству Воробьёвской набережной и Аллеи Славы.
В Москве благоустроили Воробьёвскую набережную и Аллею Славы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на блог Собянина.

На набережной почти на три километра увеличили маршрут вдоль заказника «Воробьёвы горы», отремонтировали лестничные спуски, заменили покрытие у велотрассы и беговой дорожки.

Также появился новый парадный вход — Аллея славы звёзд зимних Олимпийских игр. На специальных стелах, расположенных вдоль аллеи, размещена информация о 15 зимних олимпийских видах спорта и знаковых вехах в их истории, великих олимпийцах прошлого и современности.

Ранее сообщалось, что в Даниловском районе Москвы благоустроили участок набережной.

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