РБК: объём нераспроданного жилья в новостройках побил рекорд 2020 года

В российских новостройках объём нераспроданного жилья составил 71,1 млн кв. м. Это стало рекордом с января 2020 года.

Об этом говорится в материале РБК со ссылкой на данные единой информационной системы жилищного строительства «ДОМ.РФ».

Отмечается, что доля нераспроданного жилья увеличилась на 67% от общего объёма квартир, находящихся на стадии строительства.

По представленным данным, прошлый рекорд был зафиксирован в декабре прошлого года. Тогда объём нераспроданных квартир в новостройках находился на отметке 66 млн кв. м.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Южном административном округе столицы ввели 25 новостроек по программе реновации.