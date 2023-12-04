РБК: объём нераспроданного жилья в новостройках побил рекорд 2020 года
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Об этом говорится в материале РБК со ссылкой на данные единой информационной системы жилищного строительства «ДОМ.РФ».
Отмечается, что доля нераспроданного жилья увеличилась на 67% от общего объёма квартир, находящихся на стадии строительства.
По представленным данным, прошлый рекорд был зафиксирован в декабре прошлого года. Тогда объём нераспроданных квартир в новостройках находился на отметке 66 млн кв. м.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Южном административном округе столицы ввели 25 новостроек по программе реновации.