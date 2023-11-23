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Собянин: 25 новостроек ввели по реновации на юге Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Южном административном округе столицы ввели 25 новостроек по программе реновации.
Собянин: 25 новостроек ввели по реновации на юге Москвы

Из них 23 уже передали под заселение, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По его словам, новое жильё получили более 11,2 тыс. москвичей из 72 домов.

Ещё 17 новостроек в текущий момент строится по программе реновации в районах Чертаново Южное, Царицыно, Бирюлёво Восточное и Западное, Нагатинский Затон, Нагорное и Нагатино-Садовники.

Кроме того, создаётся социальная инфраструктура. Так, на Кировоградской улице в районе Чертанова Южного ввели новый детский сад для 125 детей, ещё один, на улице Газопровод, строится. Также в Бирюлёве Восточном достраивают детско-взрослую поликлинику, а в Зябликове — ФОК, добавил Собянин.

Ранее НСН сообщала, что на территории кварталов, формируемых в Москве в рамках реновации, до конца 2025 года построят 40 объектов различного социального назначения.

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