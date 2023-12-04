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Вице-спикер Госдумы Толстой: за ложные доносы на семью могут ввести наказание

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Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил в интервью «Парламентской газете», что россиян могут начать наказывать за ложные доносы на семью.

По его словам, ложные доносы на семью являются одним из значимых элементов «ювенального пазла».

При этом Толстой подчеркнул, что цель государства — охранять семью, а не пытаться лишить граждан родительских прав и «творить прочую чушь».

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Дагестане Марина Ежова заявила о необходимости изменить подход к воспитанию детей. Причиной этого заявления стала драка подростков, в ходе которой две девочки избили третью.

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