Вице-спикер Госдумы Толстой: за ложные доносы на семью могут ввести наказание
По его словам, ложные доносы на семью являются одним из значимых элементов «ювенального пазла».
При этом Толстой подчеркнул, что цель государства — охранять семью, а не пытаться лишить граждан родительских прав и «творить прочую чушь».
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Дагестане Марина Ежова заявила о необходимости изменить подход к воспитанию детей. Причиной этого заявления стала драка подростков, в ходе которой две девочки избили третью.