Омбудсмен Дагестана Ежова призвала изменить воспитание детей из-за драки девочек
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«Нам всем надо срочно пересмотреть подходы к воспитанию молодёжи», — написала она.
Как отметил омбудсмен, важно перестать в данном вопросе заниматься формализмом и оценивать соответствующую работу с молодёжью «количеством проведённых мероприятий, «посчитанных» и «охваченных» детей, розданных подарков и «надетых платочков».
По её словам, необходимо вести исключительно адресную работу с молодёжью, семьёй, родителями и оказывать помощь, только если сложилась действительно сложная жизненная ситуация.
«И неотвратимость наказания, если проступок осознанный и запланированный», — добавила она в своём посте с прикреплённым к нему видео драки девочек-подростков.
Ранее сообщалось, что в Махачкале девушки 16 и 17 лет избили 13-летнюю школьницу, предположительно, за то, что она их якобы оскорбила.