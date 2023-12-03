Омбудсмен Дагестана Ежова призвала изменить воспитание детей из-за драки девочек

Уполномоченный по правам ребёнка в Дагестане Марина Ежова заявила на своей странице «ВКонтакте» о необходимости изменить подход к воспитанию детей. Причиной данного заявления стала драка подростков, в ходе которой две девочки избили третью.

«Нам всем надо срочно пересмотреть подходы к воспитанию молодёжи», — написала она.

Как отметил омбудсмен, важно перестать в данном вопросе заниматься формализмом и оценивать соответствующую работу с молодёжью «количеством проведённых мероприятий, «посчитанных» и «охваченных» детей, розданных подарков и «надетых платочков».

По её словам, необходимо вести исключительно адресную работу с молодёжью, семьёй, родителями и оказывать помощь, только если сложилась действительно сложная жизненная ситуация.

«И неотвратимость наказания, если проступок осознанный и запланированный», — добавила она в своём посте с прикреплённым к нему видео драки девочек-подростков.

Ранее сообщалось, что в Махачкале девушки 16 и 17 лет избили 13-летнюю школьницу, предположительно, за то, что она их якобы оскорбила.