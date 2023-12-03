RT в Telegram
Подпишись

В Москве по факту гибели рабочего на стройке возбудили уголовное дело

Короткая ссылка
Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбудили после гибели рабочего на стройке в Москве.
В Москве по факту гибели рабочего на стройке возбудили уголовное дело
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК России», — приводит сообщение ТАСС.

По данным следствия, 3 декабря на стройке на Волоколамском шоссе во время разгрузочных работ на рабочего упала металлическая конструкция.

Ранее в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту гибели 27-летнего рабочего на стройке жилого дома по улице Азина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить