В Москве по факту гибели рабочего на стройке возбудили уголовное дело

Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбудили после гибели рабочего на стройке в Москве.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК России», — приводит сообщение ТАСС.

По данным следствия, 3 декабря на стройке на Волоколамском шоссе во время разгрузочных работ на рабочего упала металлическая конструкция.

Ранее в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту гибели 27-летнего рабочего на стройке жилого дома по улице Азина.