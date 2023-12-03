В Приморье рыбак 15 часов ходил в носках на морозе из-за загоревшейся машины
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Об этом сообщил директор Кавалеровского филиала КГКУ «Примлес» Артём Колесник.
«Он поехал на рыбалку, у него загорелся автомобиль: ботинки сгорели, телефон. Он остался в носках на морозе», — приводит его слова РИА Новости.
На следующий день мужчину спасли лесничие.
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