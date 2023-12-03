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В Приморье рыбак 15 часов ходил в носках на морозе из-за загоревшейся машины

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Рыбак в Приморье ночью ходил в носках по лесу после того, как у него загорелась машина.
В Приморье рыбак 15 часов ходил в носках на морозе из-за загоревшейся машины
  • Gettyimages.ru
  • © Andrii Mischykcha

Об этом сообщил директор Кавалеровского филиала КГКУ «Примлес» Артём Колесник.

«Он поехал на рыбалку, у него загорелся автомобиль: ботинки сгорели, телефон. Он остался в носках на морозе», — приводит его слова РИА Новости.

На следующий день мужчину спасли лесничие.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал окончание снегопада в Москве к полуночи.

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