В Приморье рыбак 15 часов ходил в носках на морозе из-за загоревшейся машины

Рыбак в Приморье ночью ходил в носках по лесу после того, как у него загорелась машина.

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Об этом сообщил директор Кавалеровского филиала КГКУ «Примлес» Артём Колесник. «Он поехал на рыбалку, у него загорелся автомобиль: ботинки сгорели, телефон. Он остался в носках на морозе», — приводит его слова РИА Новости. На следующий день мужчину спасли лесничие. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал окончание снегопада в Москве к полуночи.