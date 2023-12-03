Двое детей погибли при пожаре в центре Москвы

Двое детей погибли в результате отравления угарным газом при возгорании в квартире жилого дома в центре Москвы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

По данным следствия, 3 декабря произошёл пожар в квартире дома на Библиотечной улице в Москве. В результате возгорания пострадали три человека, включая детей. Их срочно госпитализировали.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, двое детей скончались от отравления угарным газом», — отмечается в заявлении.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Ранее в МЧС заявляли о гибели трёх человек, включая ребёнка, при возгорании в квартире жилого дома в Саратове.