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СК возбудил дело после гибели трёхлетнего ребёнка при пожаре в доме в Саратове

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После гибели трёхлетнего мальчика во время пожара в жилом доме на улице Заречной в Саратове возбуждено уголовное дело.
СК возбудил дело после гибели трёхлетнего ребёнка при пожаре в доме в Саратове
  • РИА Новости

Об этом заявили в следственном управлении СК России по Саратовской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту смерти трёхлетнего мальчика в результате пожара в городе Саратове», — сообщает ведомство в Telegram.

Ранее пресс-служба МЧС России по Саратовской области сообщила, что ребёнок погиб, ещё два человека пострадали в результате пожара в квартире пятиэтажного жилого дома в Саратове.

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