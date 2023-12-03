СК возбудил дело после гибели трёхлетнего ребёнка при пожаре в доме в Саратове
- РИА Новости
Об этом заявили в следственном управлении СК России по Саратовской области.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту смерти трёхлетнего мальчика в результате пожара в городе Саратове», — сообщает ведомство в Telegram.
Ранее пресс-служба МЧС России по Саратовской области сообщила, что ребёнок погиб, ещё два человека пострадали в результате пожара в квартире пятиэтажного жилого дома в Саратове.