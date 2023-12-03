В Сочи спасатели помогли женщине выйти из Навалишенской пещеры
Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.
Уточняется, что к спасателям обратилась подруга пропавшей, спасатели спустились в первый зал пещеры и увидели личные вещи спелеолога.
«На звуковые сигналы женщина откликнулась. Сотрудники ведомства обнаружили туристку, помогли выйти наружу и довезли до города», — говорится в сообщении.
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