Аксёнов: пять человек погибли в результате шторма в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что пять человек погибли и ещё 12 пострадали в результате шторма на полуострове.

Об этом он написал в своём Telegram.

«В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, пять человек погибли», — указал Аксёнов.

Вместе с этим он отметил, что стихия затронула 320 населённых пунктов в 18 муниципальных образованиях.

«Электроснабжение было нарушено в 273 населённых пунктах, без электроэнергии находилось свыше 500 тыс. человек», — добавил глава региона.

Ранее председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что ущерб от шторма на полуострове превысил 1,3 млрд рублей.