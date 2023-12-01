Аксёнов: пять человек погибли в результате шторма в Крыму
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, пять человек погибли», — указал Аксёнов.
Вместе с этим он отметил, что стихия затронула 320 населённых пунктов в 18 муниципальных образованиях.
«Электроснабжение было нарушено в 273 населённых пунктах, без электроэнергии находилось свыше 500 тыс. человек», — добавил глава региона.
Ранее председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что ущерб от шторма на полуострове превысил 1,3 млрд рублей.