Члены СПЧ обсудят с Путиным СВО, миграцию и образование

Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Александр Точенов заявил, что члены совета намерены обсудить во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным вопросы СВО, миграции, здравоохранения, образования.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Естественно, проблемы, связанные со специальной военной операцией, миграционной политикой, образованием, медициной, есть комплекс тем, которые связаны с правами человека», — перечислил секретарь СПЧ темы готовящейся встречи.

Вместе с этим Точенов планирует рассказать о том, как были реализованы поручения, данные в рамках прошлых встреч СПЧ и Путиным.

Отдельно член совета Александр Брод рассказал агентству о намерении затронуть на встрече тему развития систем общественного контроля на выборах.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Путин в декабре проведёт встречи с членами Совета по правам человека.