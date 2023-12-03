Члены СПЧ обсудят с Путиным СВО, миграцию и образование
- globallookpress.com
Об этом он рассказал РИА Новости.
«Естественно, проблемы, связанные со специальной военной операцией, миграционной политикой, образованием, медициной, есть комплекс тем, которые связаны с правами человека», — перечислил секретарь СПЧ темы готовящейся встречи.
Вместе с этим Точенов планирует рассказать о том, как были реализованы поручения, данные в рамках прошлых встреч СПЧ и Путиным.
Отдельно член совета Александр Брод рассказал агентству о намерении затронуть на встрече тему развития систем общественного контроля на выборах.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Путин в декабре проведёт встречи с членами Совета по правам человека.