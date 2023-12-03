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Члены СПЧ обсудят с Путиным СВО, миграцию и образование

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Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Александр Точенов заявил, что члены совета намерены обсудить во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным вопросы СВО, миграции, здравоохранения, образования.
Члены СПЧ обсудят с Путиным СВО, миграцию и образование
  • globallookpress.com

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Естественно, проблемы, связанные со специальной военной операцией, миграционной политикой, образованием, медициной, есть комплекс тем, которые связаны с правами человека», — перечислил секретарь СПЧ темы готовящейся встречи.

Вместе с этим Точенов планирует рассказать о том, как были реализованы поручения, данные в рамках прошлых встреч СПЧ и Путиным.

Отдельно член совета Александр Брод рассказал агентству о намерении затронуть на встрече тему развития систем общественного контроля на выборах.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Путин в декабре проведёт встречи с членами Совета по правам человека.

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