Путин поручил обеспечить финансирование в полном объёме фонда «Талант и успех»

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить финансирование в полном объёме деятельности фонда «Талант и успех» с 2024 года.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить начиная с 2024 года финансирование в полном объёме осуществляемой Образовательным фондом «Талант и успех», — говорится в сообщении.

Доклад главе государства необходимо предоставить до 1 февраля следующего года.

Ранее сообщалось, что ижевский студент Никита Пушин завоевал золотую медаль Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «Работы на токарных универсальных станках».