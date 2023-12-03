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Путин поручил обеспечить финансирование в полном объёме фонда «Талант и успех»

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Президент России Владимир Путин поручил обеспечить финансирование в полном объёме деятельности фонда «Талант и успех» с 2024 года.
Путин поручил обеспечить финансирование в полном объёме фонда «Талант и успех»
  • kremlin.ru

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить начиная с 2024 года финансирование в полном объёме осуществляемой Образовательным фондом «Талант и успех», — говорится в сообщении.

Доклад главе государства необходимо предоставить до 1 февраля следующего года.

Ранее сообщалось, что ижевский студент Никита Пушин завоевал золотую медаль Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «Работы на токарных универсальных станках».

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