Путин поручил обеспечить финансирование в полном объёме фонда «Талант и успех»
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Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Обеспечить начиная с 2024 года финансирование в полном объёме осуществляемой Образовательным фондом «Талант и успех», — говорится в сообщении.
Доклад главе государства необходимо предоставить до 1 февраля следующего года.
Ранее сообщалось, что ижевский студент Никита Пушин завоевал золотую медаль Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «Работы на токарных универсальных станках».