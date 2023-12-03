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Пассажирский самолёт экстренно приземлился в Новосибирске из-за ветра

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Вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво совершил следовавший рейсом Хабаровск — Екатеринбург самолёт. Как выяснилось, воздушному судну понадобилась дозаправка из-за сильного встречного ветра.
Пассажирский самолёт экстренно приземлился в Новосибирске из-за ветра
  • Gettyimages.ru
  • © Mitch Diamond

По данным ТАСС, на борту сработал датчик возможной неисправности. Теперь специалисты проводят проверку. В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» объяснили, что это необходимо для обеспечения безопасного полёта.

«В Новосибирске самолёт совершил посадку для дозаправки из-за сильного встречного ветра по маршруту. Затем на борту сработал датчик неисправности», — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось о самолёте с хоккеистами ЦСКА, который совершил вынужденную посадку по пути в Челябинск.

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