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В Саратове возбудили дело в связи с осквернением Вечного огня

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В Саратове возбудили дело в связи с осквернением Вечного огня у Театральной площади в центре города.
В Саратове возбудили дело в связи с осквернением Вечного огня
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий у Вечного огня в Саратове», — говорится в сообщении.

Как уточняет Telegram-канал «МВД МЕДИА», ранее в социальных сетях разместили кадры, на которых видно, что группа подростков забросала снегом Вечный огонь.

Прокуратура Саратова продолжает контролировать все обстоятельства произошедшего.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как двое подростков потушили Вечный огонь в Норильске.

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