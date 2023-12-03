Спасатели ликвидировали открытое горение в ресторане в Карачаево-Черкесии

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на территории недействующего ресторана в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР).

Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в Карачаево-Черкесии», — говорится в сообщении.

Как ранее стало известно, пожар произошёл на площади 2 тыс. кв. м.