Спасатели ликвидировали открытое горение в ресторане в Карачаево-Черкесии
Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на территории недействующего ресторана в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР).
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба МЧС России.
«Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в Карачаево-Черкесии», — говорится в сообщении.
Как ранее стало известно, пожар произошёл на площади 2 тыс. кв. м.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен