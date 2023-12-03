В КЧР на территории ресторана произошёл пожар на площади 2000 квадратных метров
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба МЧС России.
«На территории административно-делового центра горит недействующий ресторан», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, пострадавших нет.
Как уточняет ТАСС, пожар произошёл в недействующем ресторане «Вкус гор» на территории административно-делового центра «Лунная поляна».
Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в торговых павильонах.