В КЧР на территории ресторана произошёл пожар на площади 2000 квадратных метров

В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) на территории недействующего ресторана произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.

РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба МЧС России. «На территории административно-делового центра горит недействующий ресторан», — говорится в сообщении. По данным ведомства, пострадавших нет. Как уточняет ТАСС, пожар произошёл в недействующем ресторане «Вкус гор» на территории административно-делового центра «Лунная поляна». Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в торговых павильонах.