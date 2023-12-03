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В КЧР на территории ресторана произошёл пожар на площади 2000 квадратных метров

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В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) на территории недействующего ресторана произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.
В КЧР на территории ресторана произошёл пожар на площади 2000 квадратных метров
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

«На территории административно-делового центра горит недействующий ресторан», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавших нет.

Как уточняет ТАСС, пожар произошёл в недействующем ресторане «Вкус гор» на территории административно-делового центра «Лунная поляна».

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в торговых павильонах.

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