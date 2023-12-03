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В Москве на внешней стороне МКАД перевернулся автомобиль

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В Москве легковой автомобиль наехал на препятствие и перевернулся на внешней стороне 32-го км МКАД.
В Москве на внешней стороне МКАД перевернулся автомобиль
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба столичного Департамента транспорта.

«Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и перевернулся на крышу», — говорится в сообщении.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего и данные о возможных пострадавших.

Ранее женщина погибла, ещё шесть человек, включая ребёнка, пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе Полазна — Чусовой в Пермском крае.

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