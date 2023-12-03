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В ДТП на трассе в Пермском крае один человек погиб и шестеро пострадали

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Женщина погибла, ещё шесть человек, включая ребёнка, пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе Полазна — Чусовой в Пермском крае.
В ДТП на трассе в Пермском крае один человек погиб и шестеро пострадали

Об этом информирует пресс-служба МВД России по региону.

По данным ведомства, авария произошла вечером 2 декабря.

Отмечается, что водитель одного из автомобилей не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другой машиной.

«В результате ДТП смертельную травму получила 48-летняя женщина», — говорится в сообщении.

Ещё шесть человек, включая шестилетнего ребёнка, пострадали. Одного из пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при столкновении грузовиков в Тюменской области.

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