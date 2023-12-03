В ДТП на трассе в Пермском крае один человек погиб и шестеро пострадали
Об этом информирует пресс-служба МВД России по региону.
По данным ведомства, авария произошла вечером 2 декабря.
Отмечается, что водитель одного из автомобилей не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другой машиной.
«В результате ДТП смертельную травму получила 48-летняя женщина», — говорится в сообщении.
Ещё шесть человек, включая шестилетнего ребёнка, пострадали. Одного из пострадавших госпитализировали.
Ранее сообщалось, что два человека погибли при столкновении грузовиков в Тюменской области.