В Пермском крае арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве сына
- РИА Новости
По данным ведомства, речь идёт о 62-летнем мужчине, который является инвалидом-колясочником.
27 ноября в ходе ссоры со своим 33-летним сыном мужчина нанёс ему удар ножом в область груди. Пострадавший скончался на месте.
После этого мужчина сам заявил в полицию о совершённом преступлении.
«По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Ранее суд в Норильске избрал меру пресечения мужчине, которого обвинили в покушении на убийство троих местных жителей. Подозреваемого заключили под стражу.