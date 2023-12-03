Путин: без юридической поддержки нельзя представить деятельность бизнес-структур

Президент России Владимир Путин поздравил российское юридическое сообщество с профессиональным праздником, отметив, что без юридической поддержки невозможно представить деятельность бизнес-структур и социальной сферы.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Без юридической поддержки и сопровождения невозможно представить сегодня деятельность бизнес-структур, социальной сферы, общественных организаций», — отметил российский лидер.

Путин выразил уверенность, что представители юридического сообщества России и дальше продолжат решать стоящие перед ними задачи, а также оказывать квалифицированную юридическую помощь гражданам, в том числе участникам специальной военной операции и членам их семей.

Глава государства пожелал всем причастным к празднику всего самого доброго.