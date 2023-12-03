Путин: в Магаданской области реализуются крупные проекты в добывающей отрасли

Российский лидер Владимир Путин поздравил жителей Магаданской области с 70-летием образования региона.

Об этом пишет РИА Новости.

«Поздравляю вас со знаменательной датой — 70-летием образования Магаданской области», — сказал президент.

Он отметил, что в регионе реализуются крупные проекты в добывающей отрасли, АПК, а также строятся новые школы, больницы, центры культуры и спортивно-оздоровительные комплексы.

8 ноября Путин поручил утвердить планы соцэкономразвития городов Дальневосточного федерального округа до 2030 года.