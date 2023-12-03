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Соцфонд: более 2 млн инвалидов в России получают страховую пенсию 3 декабря

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Около 2,16 млн россиян с инвалидностью 3 декабря получают страховую пенсию.
Соцфонд: более 2 млн инвалидов в России получают страховую пенсию 3 декабря
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России.

Отмечается, что страховую пенсию назначают, если у человека с инвалидностью есть хотя бы один день трудового стажа.

«Сегодня такую пенсию получают 2,16 млн человек», — сказано в сообщении.

При этом если человек с инвалидностью никогда не работал и у него нет стажа, для него устанавливается социальная пенсия по инвалидности, которая 3 декабря назначена 2,25 млн человек.

Ранее Минтруд сообщил, что подработки подростков, проценты по счетам ребёнка под опекой и выплаты за звание «Мать-героиня» не будут учитываться при назначении единого пособия на ребёнка до 17 лет.

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