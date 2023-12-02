В МЧС сообщили о локализации крупного пожара в Набережных Челнах
Пожар в торговых павильонах в Набережных Челнах локализован на площади 6,8 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
- © ГУ МЧС России по Республике Татарстан
«Пожар локализован на площади 6,8 тыс. кв. м», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что площадь пожара на авторынке «Гараж-500» в Набережных Челнах увеличилась до 6,8 тыс. кв. м.
Информации о пострадавших на текущий момент нет.
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