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В МЧС сообщили о локализации крупного пожара в Набережных Челнах

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Пожар в торговых павильонах в Набережных Челнах локализован на площади 6,8 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В МЧС сообщили о локализации крупного пожара в Набережных Челнах
  • © ГУ МЧС России по Республике Татарстан

«Пожар локализован на площади 6,8 тыс. кв. м», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на авторынке «Гараж-500» в Набережных Челнах увеличилась до 6,8 тыс. кв. м.

Информации о пострадавших на текущий момент нет.

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