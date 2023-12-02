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В Татарстане произошёл пожар на авторынке на площади 2500 квадратных метров

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В Набережных Челнах специалисты МЧС России ликвидируют пожар, который произошёл на территории двух торговых павильонов на площади 2,5 тыс. кв. м.
В Татарстане произошёл пожар на авторынке на площади 2500 квадратных метров
  • РИА Новости

Информации о пострадавших на текущий момент нет, в ликвидации возгорания участвуют 56 специалистов и 16 единиц техники.

По данным прокуратуры Набережных Челнов, в городе горит авторынок «Гараж-500».

«На место происшествия выехал зампрокурора Набережных Челнов Олег Ульянченко», — говорится в заявлении.

Прокуратура выясняет причины и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате пожара в квартире в жилом доме в городе Волжском.

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