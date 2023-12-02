В Татарстане произошёл пожар на авторынке на площади 2500 квадратных метров

В Набережных Челнах специалисты МЧС России ликвидируют пожар, который произошёл на территории двух торговых павильонов на площади 2,5 тыс. кв. м.

РИА Новости

Информации о пострадавших на текущий момент нет, в ликвидации возгорания участвуют 56 специалистов и 16 единиц техники. По данным прокуратуры Набережных Челнов, в городе горит авторынок «Гараж-500». «На место происшествия выехал зампрокурора Набережных Челнов Олег Ульянченко», — говорится в заявлении. Прокуратура выясняет причины и обстоятельства происшествия. Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате пожара в квартире в жилом доме в городе Волжском.