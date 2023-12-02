РБК: Лазарев удалил на YouTube клип «Так красиво», где суд нашёл пропаганду ЛГБТ
- © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Теперь при попытке посмотреть видеоролик появляется сообщение «Видео недоступно. Это видео с ограниченным доступом», передаёт РБК.
Согласно данным веб-архива, клип был скрыт из общего доступа 1 декабря, когда было вынесено судебное решение.
Этого клипа нет и на сайте Лазарева.
Ранее сообщалось, что музыкальный телеканал «Айва ТВ» оштрафовали на 500 тыс. рублей за ЛГБТ-пропаганду в клипе Лазарева.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.