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РБК: Лазарев удалил на YouTube клип «Так красиво», где суд нашёл пропаганду ЛГБТ

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Российский певец Сергей Лазарев скрыл на своём канале в YouTube клип на песню «Так красиво». Именно в нём Выборгский районный суд Санкт-Петербурга нашёл пропаганду ЛГБТ*.
РБК: Лазарев удалил на YouTube клип «Так красиво», где суд нашёл пропаганду ЛГБТ
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Теперь при попытке посмотреть видеоролик появляется сообщение «Видео недоступно. Это видео с ограниченным доступом», передаёт РБК.

Согласно данным веб-архива, клип был скрыт из общего доступа 1 декабря, когда было вынесено судебное решение.

Этого клипа нет и на сайте Лазарева.

Ранее сообщалось, что музыкальный телеканал «Айва ТВ» оштрафовали на 500 тыс. рублей за ЛГБТ-пропаганду в клипе Лазарева.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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