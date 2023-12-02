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Мэр Краснодара: ВС России пресекли на большом расстоянии атаку на регион

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Российские военные отразили на большом расстоянии попытку атаки на Краснодарский край. Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.
Мэр Краснодара: ВС России пресекли на большом расстоянии атаку на регион
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Он рассказал, что поступила информация о двух вспышках в небе на территории региона.

«Вооружённые силы России сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего города», — написал Наумов в Telegram.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили две ракеты С-200 украинских войск над акваторией Азовского моря.

Кроме того, утром 1 декабря в западной части акватории Чёрного моря из штатного вооружения морской авиации ЧФ уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины, следовавший в направлении Крымского полуострова.

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