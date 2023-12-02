Мэр Краснодара: ВС России пресекли на большом расстоянии атаку на регион

Российские военные отразили на большом расстоянии попытку атаки на Краснодарский край. Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Он рассказал, что поступила информация о двух вспышках в небе на территории региона.

«Вооружённые силы России сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего города», — написал Наумов в Telegram.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили две ракеты С-200 украинских войск над акваторией Азовского моря.

Кроме того, утром 1 декабря в западной части акватории Чёрного моря из штатного вооружения морской авиации ЧФ уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины, следовавший в направлении Крымского полуострова.