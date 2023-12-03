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Воспитательница детсада в Одинцове три раза воткнула карандаш в ногу ребёнку

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Воспитательница детского сада в Одинцове трижды воткнула карандаш в ногу шестилетнему мальчику за непослушание.
Воспитательница детсада в Одинцове три раза воткнула карандаш в ногу ребёнку
  • Gettyimages.ru
  • © JulPo

Как сообщил RT отец ребёнка, дети расшумелись перед тихим часом, а воспитательница таким образом пыталась успокоить мальчика. Он расплакался, а когда лёг спать, то увидел кровь на простыне и испугался ещё сильнее.

По словам отца, воспитательница просила ребёнка не рассказывать ничего родителям, однако его мама заметила следы. Семья решила не привлекать женщину к уголовной ответственности.

«Она звонила, извинялась. Насколько знаем, её пока отстранили от работы. А мы сразу же ушли из этого садика, перевелись в соседний», — рассказал отец пострадавшего.

Прокуратура Московской области проводит проверку.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ситуации с побегом двух воспитанников из детского сада в Набережных Челнах.

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