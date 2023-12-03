Воспитательница детсада в Одинцове три раза воткнула карандаш в ногу ребёнку
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Как сообщил RT отец ребёнка, дети расшумелись перед тихим часом, а воспитательница таким образом пыталась успокоить мальчика. Он расплакался, а когда лёг спать, то увидел кровь на простыне и испугался ещё сильнее.
По словам отца, воспитательница просила ребёнка не рассказывать ничего родителям, однако его мама заметила следы. Семья решила не привлекать женщину к уголовной ответственности.
«Она звонила, извинялась. Насколько знаем, её пока отстранили от работы. А мы сразу же ушли из этого садика, перевелись в соседний», — рассказал отец пострадавшего.
Прокуратура Московской области проводит проверку.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ситуации с побегом двух воспитанников из детского сада в Набережных Челнах.