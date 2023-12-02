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Четвёртого подозреваемого в похищении девочки под Калугой арестовали на два месяца

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Суд в Калужской области удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу женщине, ставшей четвёртым подозреваемым в похищении восьмилетней девочки. Как сообщили в региональном СУ СК России, она пробудет в СИЗО два месяца.
Четвёртого подозреваемого в похищении девочки под Калугой арестовали на два месяца
  • РИА Новости

Четверых подозреваемых в похищении девочки под Калугой — трёх мужчин и одну женщину — задержали 1 декабря.

Известно, что перед похищением ребёнок вышел из школы на обед, однако назад не вернулся. Позднее мать девочки получила сообщение с требованием выкупа за ребёнка.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании на два месяца меры пресечения в виде заключения под стражу 37-летней подозреваемой в похищении ребёнка и вымогательстве», — говорится в сообщении.

Ранее аналогичную меру пресечения избрали трём другим фигурантам уголовного дела. Их также отправили в СИЗО на два месяца.

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