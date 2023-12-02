Троих подозреваемых в похищении девочки под Калугой арестовали на два месяца

Суд в Калужской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу троим подозреваемым, проходящим по делу о похищении восьмилетней девочки. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

В сообщении уточняется, что речь идёт о 40-летнем ранее судимом мужчине, а также о двух других фигурантах дела: 44-летнем местном жителе и его 21-летнем соучастнике.

«Ранее старший из мужчин был судим за преступления против собственности и личности», — говорится в сообщении.

О задержании подозреваемых в похищении девочки под Калугой стало известно 1 декабря. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, их поимка стала результатом совместной работы сотрудников ГУУР МВД России и оперативников из Калужской области.