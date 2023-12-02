Минниханов раскритиковал сериал о молодёжных группировках «Слово пацана»

Глава Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» о молодёжных группировках Казани.

По его словам, такие картины не соответствуют политике, которую проводят власти.

«В последнее время стали выходить фильмы, которые романтизируют период в истории нашей страны, связанный с появлением подростковых группировок», — сказал Минниханов.

Он рассказал, что после выхода сериала подростки в Сармановском районе начали подражать его персонажам и создали Telegram-каналы, назвав их в честь известных в прошлом организованных преступных групп Казани.

Они также распространяли видео потасовок.

Минниханов отметил, что правоохранительные органы выявили всех участников происшествия.

20 октября сообщалось, что в сети вышел трейлер восьмисерийной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте».