Минниханов раскритиковал сериал о молодёжных группировках «Слово пацана»
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По его словам, такие картины не соответствуют политике, которую проводят власти.
«В последнее время стали выходить фильмы, которые романтизируют период в истории нашей страны, связанный с появлением подростковых группировок», — сказал Минниханов.
Он рассказал, что после выхода сериала подростки в Сармановском районе начали подражать его персонажам и создали Telegram-каналы, назвав их в честь известных в прошлом организованных преступных групп Казани.
Они также распространяли видео потасовок.
Минниханов отметил, что правоохранительные органы выявили всех участников происшествия.
20 октября сообщалось, что в сети вышел трейлер восьмисерийной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте».