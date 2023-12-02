RT в Telegram
Подпишись

Минниханов раскритиковал сериал о молодёжных группировках «Слово пацана»

Короткая ссылка
Глава Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» о молодёжных группировках Казани.
Минниханов раскритиковал сериал о молодёжных группировках «Слово пацана»
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

По его словам, такие картины не соответствуют политике, которую проводят власти.

«В последнее время стали выходить фильмы, которые романтизируют период в истории нашей страны, связанный с появлением подростковых группировок», — сказал Минниханов.

Он рассказал, что после выхода сериала подростки в Сармановском районе начали подражать его персонажам и создали Telegram-каналы, назвав их в честь известных в прошлом организованных преступных групп Казани.

Они также распространяли видео потасовок.

Минниханов отметил, что правоохранительные органы выявили всех участников происшествия.

20 октября сообщалось, что в сети вышел трейлер восьмисерийной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить