Трое военнослужащих ВС России пострадали в ДТП на Камчатке

Авария с участием легкового автомобиля произошла на Камчатке. Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота России, в результате ДТП пострадали трое российских военнослужащих.

Уточняется, что пострадавшие были госпитализированы. Им оказали всю необходимую помощь, угрозы жизни нет.

Согласно предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, после чего совершил наезд на группу военных, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ТОФ.

В сообщении также указывается, что командование гарнизона совместно с сотрудниками правоохранительных органов устанавливает все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось об аварии с участием двух легковых автомобилей в Марий Эл, в результате которой погибли пять человек.