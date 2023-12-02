Трое военнослужащих ВС России пострадали в ДТП на Камчатке
- РИА Новости
Уточняется, что пострадавшие были госпитализированы. Им оказали всю необходимую помощь, угрозы жизни нет.
Согласно предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, после чего совершил наезд на группу военных, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ТОФ.
В сообщении также указывается, что командование гарнизона совместно с сотрудниками правоохранительных органов устанавливает все детали и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось об аварии с участием двух легковых автомобилей в Марий Эл, в результате которой погибли пять человек.