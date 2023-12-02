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Трое военнослужащих ВС России пострадали в ДТП на Камчатке

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Авария с участием легкового автомобиля произошла на Камчатке. Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота России, в результате ДТП пострадали трое российских военнослужащих.
Трое военнослужащих ВС России пострадали в ДТП на Камчатке
  • РИА Новости

Уточняется, что пострадавшие были госпитализированы. Им оказали всю необходимую помощь, угрозы жизни нет.

Согласно предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, после чего совершил наезд на группу военных, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ТОФ.

В сообщении также указывается, что командование гарнизона совместно с сотрудниками правоохранительных органов устанавливает все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось об аварии с участием двух легковых автомобилей в Марий Эл, в результате которой погибли пять человек.

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