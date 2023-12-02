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Аксёнов назвал неэтичным празднование Нового года с фейерверками во время СВО

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Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил, что масштабное празднование Нового года с фейерверками во время проведения СВО неэтично.
Аксёнов назвал неэтичным празднование Нового года с фейерверками во время СВО
  • Gettyimages.ru
  • © Darren Robb

Об этом пишет РИА Новости.

«Некорректно и некрасиво что-то масштабно праздновать, когда наши товарищи выполняют боевые задачи, кто-то ценой своей жизни спасает нашу страну от внешней угрозы», — подчеркнул он.

По словам Аксёнова, военнослужащие на фронте, должны понимать, что «мы вместе с ними, переживаем за них», а не погрязли в банкетах и корпоративах.

28 ноября врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что власти республики минимизируют затраты на проведение новогодних праздников, сэкономленные деньги будут направлены на поддержку армии.

Во всех городах и районах республики при этом будут установлены новогодние ёлки и пройдут детские утренники.

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