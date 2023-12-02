Замминистра обороны Кузьменков вручил в Севастополе госнаграды участникам СВО

Замминистра обороны России генерал-полковник Алексей Кузьменков вручил в Севастополе госнаграды участникам специальной военной операции.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что Кузьменков посетил Севастопольский военно-морской клинический госпиталь им. Пирогова, где вручил госнаграды участникам СВО, которые находятся на лечении и реабилитации.

При этом военнослужащие морской пехоты Черноморского флота были удостоены орденов Мужества и медалей «За отвагу» и «За храбрость» II степени.

Кроме того, Кузьменков вручил медали «За вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации» и «За трудовую доблесть» сотрудникам госпиталя, которые отличились в обеспечении выполнения задач спецоперации.

20 октября в Министерстве обороны России в 104-ю годовщину образования войск связи ВС России сообщили, что более 2 тыс. военных связистов отметили наградами и знаками отличия за время проведения специальной военной операции на Украине.