Пожар уничтожил около десятка гостевых домиков в хуторе Бетта на Кубани

Сильный пожар уничтожил около десятка гостевых домиков на побережье хутора Бетта в Краснодарском крае.

Как рассказал в беседе с RT глава Пшадского сельского округа Геленджика Александр Рыкун, огонь возник из-за того, что владелец одного из домиков пытался просушить его обогревателем после сильного шторма и ливней.

«Произошло замыкание — и мгновенно всё вспыхнуло. Строения некапитальные, из легковоспламеняющихся материалов плюс ветер — всё это быстро сгорело», — сказал Рыкун.

Собеседник RT отметил, что во время пожара в домиках никого не было, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее стало известно, что в результате возгорания в доме в Волжском Волгоградской области частично пострадала межквартирная стена.