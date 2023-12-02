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Пожар уничтожил около десятка гостевых домиков в хуторе Бетта на Кубани

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Сильный пожар уничтожил около десятка гостевых домиков на побережье хутора Бетта в Краснодарском крае.
Пожар уничтожил около десятка гостевых домиков в хуторе Бетта на Кубани
  • Gettyimages.ru

Как рассказал в беседе с RT глава Пшадского сельского округа Геленджика Александр Рыкун, огонь возник из-за того, что владелец одного из домиков пытался просушить его обогревателем после сильного шторма и ливней.

«Произошло замыкание — и мгновенно всё вспыхнуло. Строения некапитальные, из легковоспламеняющихся материалов плюс ветер — всё это быстро сгорело», — сказал Рыкун. 

Собеседник RT отметил, что во время пожара в домиках никого не было, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее стало известно, что в результате возгорания в доме в Волжском Волгоградской области частично пострадала межквартирная стена.

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