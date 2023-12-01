Мэрия: при возгорании в доме в Волжском частично пострадала межквартирная стена

В результате возгорания в доме в Волжском Волгоградской области частично пострадала межквартирная стена.

Об этом сообщили в мэрии города.

«Возгорание произошло в двух квартирах на пятом этаже. В доме частично пострадала межквартирная стена... В данный момент возгорание локализовано», — говорится в сообщении.

Уточняется, что версия о причине пожара в результате взрыва газа не подтвердилась, специалисты устанавливают источник возгорания.

Ранее мэрия сообщила о взрыве бытового газа в доме в Волжском. На месте работают сотрудники экстренных служб.