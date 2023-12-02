Один человек погиб в результате аварии в Саратове

В Саратове водитель сбил двух пешеходов, один из которых скончался на месте.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию города.

Как отмечается в материале, водитель за рулём автомобиля Chevrolet Niva наехал на двух пешеходов и скрылся.

«Один пешеход — женщина 1967 года рождения — от полученных травм скончалась на месте, второй пешеход — женщина 1974 года рождения — госпитализирована в больницу», — сказано в сообщении.

Автомобиль и водитель были установлены.

Ранее стало известно, что один человек погиб в результате столкновения легковой машины с автомобилем скорой помощи в Рыбинском районе Красноярского края.