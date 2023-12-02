Один человек погиб в ДТП со скорой в Красноярском крае
Об этом информирует пресс-служба МВД России по региону.
По данным ведомства, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с машиной скорой помощи.
«В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 23-летний пассажир легкового автомобиля», — говорится в сообщении.
Ещё пять человек пострадали, их госпитализировали.
Ранее стало известно, что двое детей и двое взрослых погибли в Северной Осетии в результате ДТП с грузовиком.