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Экс-министру транспорта Чувашии Осипову предъявлено обвинение по двум статьям

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Бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиру Осипову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, информирует пресс-служба Следственного комитета России.
Экс-министру транспорта Чувашии Осипову предъявлено обвинение по двум статьям
  • © Следственный комитет

«Бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимиру Осипову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений», — говорится в сообщении. 

Как уточнили в ведомстве, уголовные дела в отношении Осипова заведены по статьям о превышении должностных полномочий, а также об организации неправомерного оборота средств платежей.

По данным следствия, в декабре прошлого года обвиняемый организовал незаконное заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации, капитальному ремонту и содержанию одной из дорог Чебоксар с фирмой, руководителем которой являлся его знакомый. 

Кроме того, в июне 2022 года Осипов организовал предоставление в казначейство Чувашии фиктивного платёжного поручения для осуществления перевода денежных средств министерства на личные цели.

В ходе допроса Осипов признал свою вину в полной мере.

Ранее чиновника администрации Саратова обвинили в злоупотреблении полномочиями при оплате строительства транспортного объекта по цене, завышенной на 17 млн рублей.

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