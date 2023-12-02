Экс-министру транспорта Чувашии Осипову предъявлено обвинение по двум статьям
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«Бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимиру Осипову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, уголовные дела в отношении Осипова заведены по статьям о превышении должностных полномочий, а также об организации неправомерного оборота средств платежей.
По данным следствия, в декабре прошлого года обвиняемый организовал незаконное заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации, капитальному ремонту и содержанию одной из дорог Чебоксар с фирмой, руководителем которой являлся его знакомый.
Кроме того, в июне 2022 года Осипов организовал предоставление в казначейство Чувашии фиктивного платёжного поручения для осуществления перевода денежных средств министерства на личные цели.
В ходе допроса Осипов признал свою вину в полной мере.
Ранее чиновника администрации Саратова обвинили в злоупотреблении полномочиями при оплате строительства транспортного объекта по цене, завышенной на 17 млн рублей.