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Чиновника администрации Саратова обвинили в злоупотреблении на 17 млн рублей

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Чиновника администрации Саратова обвинили в злоупотреблении полномочиями при оплате строительства транспортного объекта по цене, завышенной на 17 млн рублей.
Чиновника администрации Саратова обвинили в злоупотреблении на 17 млн рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по Саратовской области.

По данным следствия, с ноября по декабрь 2020 года чиновник в ходе выполнения в рамках контракта работ по строительству транспортного объекта в Саратове отказался от проведения экспертизы сметной стоимости.

«В результате этого был подписан акт о приёмке выполненных работ, что повлекло оплату услуг подрядчика из бюджета муниципального образования по завышенной стоимости в размере свыше 17 млн рублей», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело.

Кроме того, на имущество чиновника наложен арест.

Ранее стало известно, что бывший первый замдиректора Департамента здравоохранения Севастополя осуждён на восемь лет исправительной колонии строгого режима за взятку.

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