Чиновника администрации Саратова обвинили в злоупотреблении на 17 млн рублей

Чиновника администрации Саратова обвинили в злоупотреблении полномочиями при оплате строительства транспортного объекта по цене, завышенной на 17 млн рублей.

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по Саратовской области.

По данным следствия, с ноября по декабрь 2020 года чиновник в ходе выполнения в рамках контракта работ по строительству транспортного объекта в Саратове отказался от проведения экспертизы сметной стоимости.

«В результате этого был подписан акт о приёмке выполненных работ, что повлекло оплату услуг подрядчика из бюджета муниципального образования по завышенной стоимости в размере свыше 17 млн рублей», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело.

Кроме того, на имущество чиновника наложен арест.

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