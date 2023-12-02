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Юрий Башмет стал человеком года по версии Russian Creative Awards

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Народный артист СССР, Герой труда России, альтист и дирижёр Юрий Башмет признан человеком года, оказавшим влияние на развитие креативных индустрий России.

Об этом, как сообщает газета «Известия», стало известно на церемонии III Российской национальной премии Russian Creative Awards.

«Так, как ты себя сам критикуешь и ругаешь, тебя никто не будет критиковать и ругать, поэтому, когда хвалят, цени это», — сказал Башмет.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии вручения премии Russian Creative Awards.

Также стало известно, что RT на испанском завоевал премии Клуба журналистов Мексики.

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