Минюст признал иноагентами писателя Эйдмана и объединение «Телеканал Дождь»

Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов писателя Игоря Эйдмана, правозащитницу Анастасию Буракову и «иное объединение лиц», которое работает под наименованием «Телеканал Дождь», а также проект «Ковчег».

Как утверждает министерство, Буракова занималась распространением сообщений иностранных агентов и ложной информации о работе властей России.

Эйдман же открыто выражал поддержку Вооружённым силам Украины, сотрудничает с иностранными организациями и является главредом издания, владелец которого — компания, включённая в реестр иностранных агентов.

Оба проживают за пределами России, отметил Минюст.

В июле Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность латвийского и нидерландского филиалов телеканала «Дождь»*.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.