Минюст признал иноагентами писателя Эйдмана и объединение «Телеканал Дождь»
Минюст: «Телеканал Дождь» и «Ковчег» внесены в реестр иностранных агентов
- РИА Новости
Как утверждает министерство, Буракова занималась распространением сообщений иностранных агентов и ложной информации о работе властей России.
Эйдман же открыто выражал поддержку Вооружённым силам Украины, сотрудничает с иностранными организациями и является главредом издания, владелец которого — компания, включённая в реестр иностранных агентов.
Оба проживают за пределами России, отметил Минюст.
В июле Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность латвийского и нидерландского филиалов телеканала «Дождь»*.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.