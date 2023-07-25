Узнать больше

Генпрокуратура признала нежелательными в России латвийский и нидерландский филиалы «Дождя»

Короткая ссылка
Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность латвийского и нидерландского филиалов телеканала «Дождь»*.
Генпрокуратура признала нежелательными в России латвийский и нидерландский филиалы «Дождя»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Речь идёт об организациях SIA TV Rain (Латвия) и TVR Studios B.V. (Нидерланды).

Уточняется, что они были созданы журналисткой Натальей Синдеевой** после того, как российские власти приняли меры по ограничению доступа к ресурсам российского «Дождя» за систематическое нарушение законодательства.

В марте 2021 года Роскомнадзор сообщил, что ограничил доступ к ресурсам «Дождя» после соответствующего требования Генеральной прокуратуры России.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

** Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 28.10.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить