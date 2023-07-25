Генпрокуратура признала нежелательными в России латвийский и нидерландский филиалы «Дождя»

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность латвийского и нидерландского филиалов телеканала «Дождь»*.

Речь идёт об организациях SIA TV Rain (Латвия) и TVR Studios B.V. (Нидерланды).

Уточняется, что они были созданы журналисткой Натальей Синдеевой** после того, как российские власти приняли меры по ограничению доступа к ресурсам российского «Дождя» за систематическое нарушение законодательства.

В марте 2021 года Роскомнадзор сообщил, что ограничил доступ к ресурсам «Дождя» после соответствующего требования Генеральной прокуратуры России.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

** Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 28.10.2022.