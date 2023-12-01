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ФСБ: на директора белгородского предприятия завели дело о даче взятки

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Уголовное дело возбуждено в отношении директора ЗАО «Белгородский цемент» Эдуарда Андросова по обвинению о даче взятки.
ФСБ: на директора белгородского предприятия завели дело о даче взятки
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Отмечается, что по результатам проверки на предприятии было обнаружено 29 нарушений, для неуплаты штрафов Андросов попытался дать взятку в сумме 500 тыс. рублей должностным лицам Росприроднадзора и был задержан сотрудниками УФСБ.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК России», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что бывшая сотрудница миграционной службы задержана в Подмосковье за взятку.

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