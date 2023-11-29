Бывшая сотрудница миграционной службы задержана в Подмосковье за взятку

Бывший старший инспектор отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Истре задержана правоохранителями по делу о взятках, говорится в заявлении ГСУ СК России по Московской области.

По имеющимся данным, она обвиняется в преступлении по ч. 3 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере). Обвиняемая получила деньги от коммерсанта, за которые должна была устроить беспрепятственную регистрацию мигрантов.

В ведомстве сообщили, что общая сумма взятки составила более 140 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что замглавы МВД Дагестана Руфат Исмаилов арестован по делу о взятках и превышении полномочий.