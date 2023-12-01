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Шойгу поздравил газету и издательство «Красная звезда» с 100-летием 

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил газету и издательство «Красная звезда» с 100-летием со дня образования.
Шойгу поздравил газету и издательство «Красная звезда» с 100-летием 
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Своё поздравление со столетием хотел бы, конечно, начать с ветеранов, со слов благодарности ветеранам газеты, ветеранам издательства за то, что они во все эти трудные, сложные времена смогли сберечь дух, характер, цель, которая была поставлена давным-давно перед нашей газетой», — отметил министр.

По его словам, за все годы существования издание не прерывало выпуск и доносило до читателей достоверные данные о жизни страны и её армии.

Он подчеркнул профессионализм, ответственность и мужество сотрудников газеты.

По его словам, в настоящее время военкоры газеты выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции и задают новые стандарты отечественной военной журналистики.

Ранее в Музее Победы прошла церемония открытия выставки «Вечерняя Москва. 100 лет на передовой».

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