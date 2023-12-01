В Нижегородской области построили 29 ФАПов в текущем году

В Нижегородской области с начала года ввели 31 объект первичного медицинского звена: 29 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и два офиса врача общей практики (ОВОП).

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План по строительству на 2023 год полностью выполнен, пишет ИА «Время Н» со ссылкой на Минстрой региона. Для повышения доступности оказания первичной медико-санитарной помощи жителям объекты медицинской инфраструктуры созданы в 25 районах области. Объекты построены в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщала, что в столице опубликовали обновлённый рейтинг детских поликлиник, созданный на основе опроса родителей.