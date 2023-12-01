RT в Telegram
Подпишись

В Нижегородской области построили 29 ФАПов в текущем году

Короткая ссылка
В Нижегородской области с начала года ввели 31 объект первичного медицинского звена: 29 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и два офиса врача общей практики (ОВОП).
В Нижегородской области построили 29 ФАПов в текущем году
  • Gettyimages.ru
  • © andrei_r

План по строительству на 2023 год полностью выполнен, пишет ИА «Время Н» со ссылкой на Минстрой региона.

Для повышения доступности оказания первичной медико-санитарной помощи жителям объекты медицинской инфраструктуры созданы в 25 районах области.

Объекты построены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщала, что в столице опубликовали обновлённый рейтинг детских поликлиник, созданный на основе опроса родителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить