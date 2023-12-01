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В Красноярском крае родители оставили детей в доме без света и уехали за границу

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В Красноярском крае родители оставили детей в доме без света и уехали в Абхазию на заработки.
В Красноярском крае родители оставили детей в доме без света и уехали за границу
  • Gettyimages.ru
  • © michaklootwijk

Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России в Telegram.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили дома четверых детей — трёх, семи, девяти и 15 лет.

Отмечается, что электропроводка в доме находится частично в аварийном состоянии, в детских комнатах электричество отсутствует, «дети не имели возможности мыться, еда имелась в ограниченном количестве».

«Сотрудникам полиции удалось созвониться с матерью детей. Оказалось, что женщина вместе с мужем и годовалой дочерью находится в Абхазии на заработках», — говорится в сообщении.

Детей временно поместили в специализированные учреждения.

Ранее жительницу Псковской области, троих детей которой нашли мёртвыми, заключили под стражу и предъявили ей обвинение в убийстве.

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